Vreme: Oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 10. junija - Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Drugod se bo vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo na vzhodu posamezne plohe, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod krajevne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sončno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Tudi v torek bo še sončno, predvsem v gorah bodo posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad Alpami, zahodnim Balkanom ter severnim in zahodnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka z nestabilno in vlažno zračno maso, ki povzroča nastajanje popoldanskih ploh in neviht.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo severnem Jadranu bo deloma jasno, drugod spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo v notranjosti Hrvaške in v sosednih krajih Madžarske posamezne plohe, popoldne bodo povsod lahko nastajale krajevne nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Biovreme: V soboto in nedeljo bodo vremensko občutljivi lahko imeli manjše z vremenom povezane težave.