Za krepitev digitalnih kompetenc mladih devet milijonov evrov

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje eksperimentalnih projektov za celovit razvoj digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike otrok, učencev in dijakov. Vrednost razpisa, podprtega tudi z evropskimi sredstvi, je devet milijonov evrov.