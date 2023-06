V Kolumbiji 40 dni po letalski nesreči našli žive štiri otroke

Bogota, 10. junija - Kolumbijske oblasti so sporočile, da so v petek našli žive tri otoke in dojenčka, ki so jih pogrešali od strmoglavljenja letala v gosti amazonski džungli na jugu Kolumbije pred 40 dnevi. Po navedbah vojske so reševalci otroke našli približno pet kilometrov zahodno od kraja nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.