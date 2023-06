Petkova popoldanska neurja povzročila precej nevšečnosti, največ na vzhodu države

Ormož/Juršinci/Zavrč/Hrastnik/Kamnik, 10. junija - Neurja, ki so v petek popoldan zajela Slovenjo, so povzročala preglavice v več slovenskih krajih. Zaradi močnih sunkov vetra se je na vzhodu države podrlo več dreves, zaradi obilne količine dežja pa je meteorna voda zalila kletne prostore. Na območju Ljubnega in Zavrča sta se zaradi razmočenega terena sprožila dva zemeljska plazova.