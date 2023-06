V Beogradu na shodu proti nasilju znova več deset tisoč ljudi

Beograd, 10. junija - V srbski prestolnici se je v petek več deset tisoč ljudi zbralo na novih protestih proti nasilju v državi. Udeleženci shoda so se zbrali pred parlamentom v središču mesta in v dveh ločenih kolonah krenili do vladnega poslopja ter zahtevali odstop predsednika Aleksandra Vučića, poročajo tuje tiskovne agencije.