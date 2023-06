Novomeški svetniki potrdili predlog proračuna za prihodnje leto

Novo mesto, 10. junija - Svetniki Mestne občine Novo mesto so na četrtkovi seji dokončno potrdili občinski proračun za prihodnje leto. Med drugim so podprli predlog zakonskih sprememb pri reševanju problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, ki ga je pripravilo 11 dolenjsko-belokranjskih in posavskih županov, ter se zavzeli za sistemsko reševanje romske problematike.