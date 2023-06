Denver le še zmago oddaljen od naslova prvaka

Miami, 10. junija - Košarkarji Denver Nuggets so le še zmago oddaljeni od prvega naslova prvaka severnoameriške lige NBA. Na četrti tekmi so v gosteh premagali Miami Heat s 108:95. Serija, v kateri so zlata zrna povedla s 3:1, se zdaj seli v Denver, kjer bo peta in morebiti že zadnja tekma na sporedu v noči s ponedeljka na torek.