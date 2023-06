Đoković in Ruud za zmago v Parizu

Pariz, 9. junija - Srb Novak Đoković in Norvežan Casper Ruud sta finalista odprtega prvenstva Francije v Parizu. Đoković je v polfinalu turnirja za grand slam z nagradnim skladom 47,6 milijona evrov premagal Španca Carlosa Alcaraza s 6:3, 5:7, 6:1 in 6:1, Ruud pa Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 6:4 in 6:0.