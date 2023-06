Newyorške borze končale v zelenem

New York, 9. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so povečale tedenske dobičke v upanju, da se bo gospodarstvo izognilo recesiji in da se bo ameriška centralna banka Federal Reserve vzdržala dodatnega zvišanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.