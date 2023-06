Visokošolski sindikat prihodnji teden znova v stavkovno prekinitev dela

Ljubljana, 10. junija - Visokošolski sindikat bo prihodnji teden nadaljeval svoje stavkovne aktivnosti. V petek so sicer dobili predlog vlade o odpravi plačnih nesorazmerij, ki pa je nejasen. Predsednik sindikata Gorazd Kovačič pravi, da to kaže, da vlada ni pripravljena na hitre korake, da bi približala stališča in preprečila stavko.