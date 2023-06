Za razvojne projekte na področju kmetijstva 2,25 milijona evrov

Ljubljana, 9. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo razpis za projekte za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju kmetijstva. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2,25 milijona evrov. Vloge bo mogoče oddati med 3. julijem in 20. septembrom.