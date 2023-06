Ministrstvo sofinanciranju športne infrastrukture namenilo 10,9 milijona evrov

Ljubljana, 9. junija - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v uradnem listu objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023. Za sofinanciranje bo na voljo skoraj 10,9 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.