Za dobro delovanje znanosti je ključno sodelovanje med različnimi znanstvenimi področji

Ljubljana, 9. junija - Znanost je nepredvidljiv proces, ki se po posameznih področjih razlikuje, so danes na okrogli mizi Kako deluje znanost, ki je potekala v okviru Tedna Kemijskega inštituta, poudarili govorci. Za dobro delovanje znanosti pa je ključno sodelovanje med različnimi znanstvenimi področji in ustrezno vrednotenje znanstvenih poklicev, so se strinjali.