Obmejne občine razočarane nad odločitvijo ministrstva, da jim panelne ograje ne ponudi v odkup

Ljubljana, 13. junija - Občine Metlika, Osilnica in Črnomelj so minuli teden občane obveščale, da odkup panelne ograje ne bo mogoč. Notranji minister Boštjan Poklukar jih je namreč konec maja obvestil, da bo ograja namenjena notranjemu in obrambnemu ministrstvu. Občine so razočarane, saj jih je ministrstvo sprva pozvalo naj med občani preverijo interes za odkup.