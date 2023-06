Berlusconi znova v bolnišnici

Milano, 9. junija - Nekdanjega italijanskega premierja in medijskega mogotca Silvia Berlusconija so danes znova sprejeli v milansko bolnišnico San Raffaele. Njegovi zdravniki so sporočili, da je na rednih pregledih zaradi kronične levkemije, za katero boleha dve leti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.