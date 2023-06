Brezskrbno na dopust: Pred odhodom poskrbite za osnovne zaščitne ukrepe doma

Ljubljana, 17. junija - Bliža se čas dopustov, da bo dopust brezskrben, pa je treba dom zavarovati z nekaj osnovnimi ukrepi in zmanjšati priložnosti za kazniva dejanja, kot so vlomi v stanovanja in vozila, tatvine vozil ter drzni ropi, na svoji spletni strani opozarja policija. Če vlomilca zalotite, pokličite 113 in se mu ne zoperstavljajte.