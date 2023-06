Peking, 13. junija - Arheologi so v provinci Jiangsu na vzhodu Kitajske našli redek primerek igrače v obliki prašička, stare približno 6000 let. Keramičnega prašička so našli na območju neolitskega najdišča Ma'an v mestu Wuxi, je poročala kitajska državna tiskovna agencija Xinhua.