S Cirkuškim dnevom na Kongresnem trgu se začenja 16. Klovnbuf

Ljubljana, 12. junija - S Cirkuškim dnevom, celodnevnim brezplačnim dogodkom na Kongresnem trgu, se bo začel mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa - Klovnbuf. V 16. izdaji se bo posvetil zlasti klovnadi, obenem pa bo prostor ohranil odprt tudi za forme novega cirkusa in robne žanre. Letos se festival širi še v Borovnico in Mursko Soboto.