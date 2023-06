Brezskrbno na dopust: Z dobro pripravljeno potovalno lekarno do osnovne zaščite in pomoči tudi na počitnicah

Ljubljana, 12. junija - Poletni dopusti so pred vrati. Ne glede na trajanje in izbrani cilj se je na pot treba dobro pripraviti. To še posebej velja za počitnice z družino z majhnimi otroki, vsem pa je skupna želja po čim bolj brezskrbnem oddihu. V Lekarniški zbornici Slovenije zato priporočajo pripravo potovalne lekarne, ki zagotavlja osnovno zaščito in pomoč.