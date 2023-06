V veljavi direktiva, ki naj bi zagotovila enako plačilo za enako delo

Bruselj/Ljubljana, 11. junija - Pred kratkim je v veljavo stopila evropska direktiva, ki določa ukrepe za preglednost plačil, kot so informacije o plačah za iskalce zaposlitve, pravica do seznanitve z ravnjo plač zaposlenih, ki opravljajo enako delo, in obveznosti poročanja o razlikah v plačilih med spoloma za podjetja z več kot 100 delavci, so sporočili z ministrstva za delo.