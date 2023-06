Jelenjad povzroča vse večjo škodo na Cerkljanskem

Cerkno, 9. junija - Kmetom in lastnikom gozdov na Cerkljanskem vse večjo škodo povzroča jelenjad. Na pobudo krajanov so zato na Občini Cerkno oblikovali posvetovalno skupino, v četrtek pa so skupno rešitev za problem prenamnožitve jelenjadi na okrogli mizi na Bukovem pri Cerknem iskali predstavniki različnih ustanov, kmetov, lovcev in ministrstva za kmetijstvo.