Ombudsman Field poudaril pomen finančne in institucionalne neodvisnosti Varuha

Ljubljana, 9. junija - Predsednik Mednarodnega inštituta ombudsmanov Chris Field se je ob zaključku gostovanja v Sloveniji zavzel za krepitev vloge nacionalnih institucij za človekove pravice in poudaril pomen njihove finančne in institucionalne neodvisnosti. "Tudi v javnem sektorju vrhunski strokovnjaki ne morejo delati le na etični pogon," so ga navedli pri Varuhu.