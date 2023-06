Lendavska dvojezična šola dobila nov prizidek

Lendava, 9. junija - V Lendavi so danes slovesno odprli nov prizidek Dvojezične osnovne šole I Lendava, s katerim so pridobili nujno potrebne dodatne prostore na več kot 800 kvadratnih metrih površin. Odprtja se je udeležil tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki je v nagovoru poudaril prizadevanja ministrstva za kakovosten razvoj dvojezičnega šolstva.