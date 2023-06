Petr Popelka novi glavni dirigent Dunajskih simfonikov

Dunaj, 11. junija - Čeh Petr Popelka bo novi glavni dirigent Dunajskega simfoničnega orkestra. Maestro in skladatelj bo mandat na Dunaju začel v sezoni 2024/2025, so nedavno sporočili predstavniki vodstva orkestra in mesta Dunaj. Predvideno je, da bo njegov mandat na Dunaju sprva trajal pet let, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.