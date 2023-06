Dolenjsko-belokranjska enota ljubljanskega arhiva v neprimernih prostorih

Novo mesto, 9. junija - Novomeška enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana deluje v pretesnih, do konca napolnjenih in neprimernih prostorih močno načetega novomeškega gradu Grm, je ob 50-letnici njenega delovanja ocenil njen vodja Iztok Hotko. Javna služba omenjene arhivske enote za Dolenjsko in Belo krajino je s tem ogrožena, je opozoril na današnji novinarski konferenci.