V Ljubljani posvet za bolj fleksibilen in trajnostni filmski sektor

Ljubljana, 9. junija - Filmski in avdiovizualni (AV) sektor sta med hitro razvijajočimi se panogami v svetu, v Sloveniji pa bi potrebovali več fleksibilnosti, je bila ena od ugotovitev današnjega posveta, ki ga je na predlog resornega ministrstva pripravil Slovenski filmski center (SFC). Dobre prakse so predstavili gosti iz tujine, med drugim tudi iz Francije in Belgije.