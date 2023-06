V Črni gori zaradi obvestil o bombah odpovedali pouk na vseh šolah

Podgorica, 9. junija - V Črni gori je 135 šol in drugih ustanov prejelo obvestila o podtaknjenih bombah, zato so v vseh osnovnih in srednjih šolah v državi danes odpovedali pouk. Grožnje z živčnim plinom in eksplozivom so poleg šol med drugim prejela nekatera sodišča in mediji ter ministrstvo za notranje zadeve, poročajo črnogorski mediji.