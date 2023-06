Norveško dosegel dim kanadskih gozdnih požarov

Oslo, 9. junija - Dim požarov, ki so v pretekih tednih zajeli kanadske gozdove, je ta teden dosegel Norveško, je danes sporočil norveški inštitut za podnebne in okoljske raziskave (NILU). Meritve so sicer pokazale, da so koncentracije dima nizke, ta pa naj ne bi povzročil nobenega okoljskega problema ali škode zdravju prebivalcev.