V Zagrebu letos zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov izdali več kot 2000 glob

Zagreb, 10. junija - Zagrebški komunalni redarji so od začetka leta zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov izdali več kot 2000 glob in 2500 opozoril, so ta teden sporočili iz uprave mesta Zagreb. Denarne kazni za nepravilno odlaganje odpadkov znašajo od 90 do 500 evrov, nadzor pa mestno redarstvo izvaja tudi prek 530 nadzornih kamer.