V polfinalu kanuistov in kanuistk pet slovenskih nastopov

Praga, 9. junija - Slovenski kanuistki Eva Alina Hočevar in Lea Novak ter kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič so se neposredno uvrstili v sobotni polfinale slalomistov na divjih vodah v Pragi. Po dodatnem nastopu v kvalifikacijah je to nato uspelo še Alji Kozorog, medtem ko je Nejcu Polenčiču za las spodletelo.