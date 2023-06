V BiH odkrili novo nahajališče zlata

Jajce, 9. junija - V občini Jezero v osrednjem delu Bosne in Hercegovine so odkrili večje nahajališče zlata, so po poročanju hrvaške tiskovne agencija Hina sporočili iz bosanske podružnice avstralske družbe Družba Lykos Balkan Metals. Nekatera območja v občini vsebujejo tudi do 4,89 grama zlata na tono izkopanega materiala, je pokazala zadnja laboratorijska analiza.