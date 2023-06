V Kanalu policisti prijeli moškega, ki je grozil z razstrelitvijo

Kanal, 9. junija - Novogoriški policisti so v četrtek na območju Kanala prijeli moškega, ki je grozil, da se bo razstrelil s pomočjo jeklenke. Policisti so zaradi nevarnosti evakuirali več okoliških prebivalcev, pri intervenciji pa se jim je pridružila tudi specialna enota policije. Pri prijetju je moški utrpel lažjo telesno poškodbo, so sporočili s PU Nova Gorica.