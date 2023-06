Začetek finala lige Aba vendarle 13. junija

Beograd, 9. junija - Vodstvo regionalne košarkarske lige Aba je danes na spletni strani sporočilo končne datume tekem v velikem finalu, potem ko je po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug prišlo do kompromisa med vodstvom lige Aba in Košarkarsko zvezo Srbije glede tekem državnega prvenstva. Finale se bo začel dan kasneje od prvotnega datuma, in sicer 13. junija.