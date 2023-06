Slovenska podjetja se bodo predstavila na tehnološkem sejmu Newcast

Düsseldorf, 12. junija - Javna agencija Spirit Slovenija na pobudo slovenskih podjetij letos prvič organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu Newcast. Sejem, ki bo od danes do petka v nemškem Düsseldorfu, poteka vsaka štiri leta in velja za enega vodilnih mednarodnih sejmov s področja livarske tehnologije, so sporočili s Spirita.