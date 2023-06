Za Budimpešto in Varšavo dogovor o prenovi azilnih pravil EU nesprejemljiv

Budimpešta/Varšava, 9. junija - Madžarska je danes kot nesprejemljiv označila dogovor EU glede prenove azilnih pravil, ki se med drugim nanašajo na obvezen sprejem prosilcev za azil in migrantov. Nezadovoljni so tudi v Varšavi, kjer so načrte označili za absurdne. Obe članici sta na četrtkovem zasedanju notranjih ministrov EU glasovali proti reformi azilnih pravil.