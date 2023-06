Danes bodo podelili nagrade zlatim veselošolcem

Ljubljana, 11. junija - Državni prvaki izobraževalnega projekta Vesela šola bodo danes v Ljubljani prejeli zlata priznanja. Na letošnjem šolskem tekmovanju, ki je potekalo marca, je sodelovalo več tisoč učencev od 4. do 9. razreda. 88 jih je doseglo vse možne točke, s čimer so si prislužili naziv veselošolski prvaki, so sporočili iz Mladinske knjige.