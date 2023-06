Ukrajina naj bi sprožila napade v regiji Zaporožje

Moskva, 9. junija - Ukrajinske sile so sprožile napade v regiji Zaporožje, so v četrtek poročali lokalni predstavniki in proruski vojaški blogerji. Z njimi naj bi si Kijev prizadeval priboriti dostop do Azovskega morja in posledično razdeliti ruske sile. Ukrajino so medtem ponoči pretresli novi ruski zračni napadi, v katerih je umrla ena oseba, več je bilo ranjenih.