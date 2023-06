Sklad kmetijskih zemljišč že saniral nekatere plazove po nedavnih nalivih

Ljubljana, 9. junija - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je pri nekaterih plazovih, ki so jih sprožili močni nalivi v maju in juniju, že opravil nujna sanacijska dela. Pri večjih plazovih, ki zahtevajo obsežnejšo sanacijo, pripravlja javno naročilo za izvedbo del. Kot so v skladu zapisali v današnjem sporočilu, bodo v prihodnje nujni preventivni ukrepi.