Rdeči križ iz sirotišnice v Sudanu evakuiral skoraj 300 otrok

Kartum, 9. junija - Humanitarni delavci so v drzni operaciji iz sirotišnice v sudanski prestolnici Kartum evakuirali 297 otrok in 70 skrbnikov, je v četrtek sporočil Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Sirotišnica se nahaja v središču spopadov med vojsko in paravojaškimi silami, v njej pa je od sredine aprila umrlo 67 otrok, večinoma zaradi lakote in dehidracije.