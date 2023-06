Cene nafte drsijo navzdol

Singapur, 9. junija - Cene nafte so se v današnjem trgovanju v Aziji še znižale in upadle drugi teden zapored. Naftne trgovce skrbi zmanjševanje povpraševanja po nafti na svetovnem trgu. To se dogaja zaradi upočasnjevanja gospodarske rasti, na kar vplivajo višje ključne obrestne mere in ruska agresija v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.