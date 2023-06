V Novem mestu drevi odprtje rečne brvi za pešce in kolesarje v Irči vasi

Novo mesto, 9. junija - V novomeški Irči vasi bodo drevi uradno odprli novozgrajeni most oz. rečno brv prek Krke za pešce in kolesarje. Naložbo, ki je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 2,8 milijona evrov, sta s skupaj z nekaj manj kot 880.000 evri podprla Evropski kohezijski sklad in država. Preostanek potrebnih sredstev je zagotovila Mestna občina Novo mesto.