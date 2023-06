Newyorške borze današnji dan sklenile v zelenem

New York, 8. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so bili namreč bolje razpoloženi glede ameriškega gospodarstva in enotnega mnenja, da ameriška centralna banka Federal Reserve prihodnji teden ne bo zvišala obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.