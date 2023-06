Delo o trajnostnem poslovanju (9. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Borut Tavčar v komentarju Politike končno dajejo prednost trajnosti piše o trajnostnemu poslovanju podjetij. Avtor meni, da trajnostno poslovanje v resnici postaja konkurenčna prednost podjetij. Dodaja, da je to za slovensko izvozno naravnano gospodarstvo še posebej pomembno in priložnost, zlasti za tiste, ki so v pravih partnerstvih.