Komisija za peticije opravila razpravo v zvezi z uresničevanjem pravic gluhoslepih

Ljubljana, 8. junija - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je danes opravila razpravo v zvezi z uresničevanjem pravic, ki izhajajo iz 62.a člena ustave glede uporabe in razvoja znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. V razpravi so izpostavili kar nekaj vprašanj in se zavzeli za čim prejšnjo sistemsko ureditev tega področja.