Umrl je ameriški krščanski voditelj Pat Robertson

New York, 8. junija - Skrajno konservativni krščanski voditelj, ki je v ZDA pomagal potisniti republikansko stranko tja, kjer je danes, Pat Robertson, je v četrtek umrl v 93. letu starosti. Zaslovel je s svojimi komentarji o svetovnih dogodkih, ko je za tragedije, kot so bolezni in naravne nesreče, krivil liberalne svetovne nazore.