V Kruščah začetek filozofskega simpozija Miklavža Ocepka

Ljubljana, 9. junija - Z mednarodnim literarnim večerom v Ustvarjalnem centru Krušče se danes začenja 9. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka: Kierkegaardovo leto 2023. Udeležuje se ga več kot 50 domačih in tujih predavateljev in umetnikov iz 16 držav, s simpozijem obeležujejo tudi 30 let delovanja založbe Apokalipsa in deset let delovanja inštituta SRISK.