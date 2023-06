Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Tuje tiskovne agencije so danes povzele poročanje STA o predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki bo prihodnji teden obiskala Severno Makedonijo in Srbijo, kjer bodo v pogovorih s predsednikoma obeh držav in drugimi visokimi predstavniki v središču dvostranski odnosi, razmere na Zahodnem Balkanu ter približevanje obeh držav Evropski uniji.