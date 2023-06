Vremenski pojav El Nino grozi z dodatnim segrevanjem planeta

New York, 8. junija - V Tihem oceanu se je začel naravni vremenski pojav, poznan kot El Nino, ki bo po pričakovanjih še dodatno segrel planet, poročajo ameriški meteorologi. Dodajajo, da bo letošnje leto verjetno najbolj vroče v zgodovini sveta. To bi med drugim lahko prineslo nove suše in požare v Avstraliji, poplave na jugu ZDA in šibkejše monsune v Indiji.