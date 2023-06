Nova igrišča za košarkarje in otroke s posebnimi potrebami

Strunjan, 8. junija - Ob Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu so danes slovesno predali namenu tri košarkarska igrišča. Uredila jih je košarkarska šola Petra Vilfana v sodelovanju z občino Piran in s pomočjo več donatorjev. Po besedah piranskega župana Andreja Korenike je to le del projekta obnove centra za usposabljanje.