Za popoldne za severovzhod države velja vremenski oranžni alarm

Gornja Radgona/Cankova/Beltinci/Brezovica/Polhov Gradec, 8. junija - Osrednji in južni del države so popoldne zajele močnejše nevihte. Te so se nato preselile v okolico Gornje Radgone. Za popoldne in zvečer je Agencija RS za okolje (Arso) za območje severovzhodne Slovenije razglasila oranžni alarm. V naslednjih urah tako ob počasnem premikanju nevihtnih oblakov pričakujejo močne nalive, možna je tudi toča.